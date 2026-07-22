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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о Евсееве: «Ак Барс» не хочет его отдавать. Он начнет сезон в Казани, они видят его в топ-6»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника Никиты Евсеева, высказался о будущем игрока в «Ак Барсе».

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