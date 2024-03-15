Обнаружен новый теплый юпитер

Астрономы обнаружили новую планету типа теплый юпитер в рассеянном скоплении Мессье 67. Экзопланета S1429 b имеет минимальную массу 1,8 массы Юпитера и вращается вокруг своей родительской звезды каждые 77,48 дня по круговой орбите на расстоянии примерно 0,384 астрономической единицы от нее.