Обнаружен новый теплый юпитер

Астрономы обнаружили новую планету типа теплый юпитер в рассеянном скоплении Мессье 67. Экзопланета S1429 b имеет минимальную массу 1,8 массы Юпитера и вращается вокруг своей родительской звезды каждые 77,48 дня по круговой орбите на расстоянии примерно 0,384 астрономической единицы от нее.
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