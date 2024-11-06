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Филиппо предложил желающим разрешить удары по РФ самим ехать на Украину

Филиппо предложил желающим разрешить удары по РФ самим ехать на Украину

Французские депутаты, которые захотели снять ограничения на применение дальнобойных вооружений для ударов по территории Российской Федерации, должны сами приять участие в боевых действиях, заявил Флориан Филиппо.

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