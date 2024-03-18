Причину отодвигания секса на второй план в долгих отношениях объяснили

Существует несколько причин, по которым состоящие в длительных отношениях пары отодвигают сексуальную близость на второй план, и самая популярная из них — появление ребенка, считает сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева.
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