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Причину отодвигания секса на второй план в долгих отношениях объяснили

Причину отодвигания секса на второй план в долгих отношениях объяснили

Существует несколько причин, по которым состоящие в длительных отношениях пары отодвигают сексуальную близость на второй план, и самая популярная из них — появление ребенка, считает сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева.

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