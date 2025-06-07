В России объяснили эффект возможного удара по крупнейшей в Киеве ТЭЦ

Если Вооруженные силы России (ВС РФ) действительно поразили крупнейшую в Киеве ТЭЦ, о чем говорят украинские медиа, то ничего удивительного в этом нет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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