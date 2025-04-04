Global Look Press/Camilo Freedman/Keystone Press Agency Собственную информационную кампанию против территориальных центров комплектования Украины (аналог военкоматов) начали боевики ВСУ, которые добровольно сдались в плен в Курской области.
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