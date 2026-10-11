«Анахайм Дакс» одолели «Калгари Флэймз» в матче НХЛ с результатом 4:2

В составе «Анахайм Дакс» шайбы забросили Джексон Лакомб (11-я минута), Фрэнк Ватрано (20), Райан Полинг (46) и Никита Нестеренко (58).
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