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Регионы России

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«Анахайм Дакс» одолели «Калгари Флэймз» в матче НХЛ с результатом 4:2

«Анахайм Дакс» одолели «Калгари Флэймз» в матче НХЛ с результатом 4:2

В составе «Анахайм Дакс» шайбы забросили Джексон Лакомб (11-я минута), Фрэнк Ватрано (20), Райан Полинг (46) и Никита Нестеренко (58).

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