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Мужчина домогался школьницы в автобусе в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина домогался школьницы в салоне автобуса. Как стало известно РЕН ТВ, от действий преступника 31 августа пострадала 16-летняя ученица 11-го класса.

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Комментарии
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Eduard
Естественно в автобусе еастрящих мужчин не было,были только женщины и по роже дать ему некому? А ведь это мог быть ваш ребенок!
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14 час.
Eduard
Росмияне к сожалению вообще трусоваты,апатичны.Им всё равно что происходит,но забывают,что это и вас коснется,а народ рядом будит &quot;на небе звезды искать&quot;!
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14 час.
лл
лина любимцева
И что, в автобусе кроме девочки и насильника больше никого не было? ДАЖЕ ВОДИТЕЛЯ? Или водитель тоже,  из этих...
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14 час.

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