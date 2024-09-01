Мужчина домогался школьницы в автобусе в Петербурге

Eduard Естественно в автобусе еастрящих мужчин не было,были только женщины и по роже дать ему некому? А ведь это мог быть ваш ребенок!

Eduard Росмияне к сожалению вообще трусоваты,апатичны.Им всё равно что происходит,но забывают,что это и вас коснется,а народ рядом будит "на небе звезды искать"!