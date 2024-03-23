В Калининграде проведут обследование казармы «Кронпринц» середины XIX века

Корпорация развития Калининградской области организует комплексное обследование казармы «Кронпринц», построенной в 1843-1849 годах в Калининграде и являющейся объектом культурного наследия федерального значения, сообщила Корпорация развития области.
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