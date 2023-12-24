Эксперт предупредил, что некачественный антифриз может погубить автомобиль

Охлаждающая жидкость плохого качества может стать причиной появления трещин в двигателе.Русские автомобилисты рискуют приобрести некачественный и поддельный антифриз (охлаждающую жидкость), что может привести к дорогостоящему ремонту автомобиля.
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