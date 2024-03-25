Российские ученые заменили пораженные атеросклерозом сосуды шелком, идет совершенствование метода Офис национального проекта «Наука и университеты» проинформировал о достижениях кемеровских исследователей.
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