Американские военные использовали наземные системы подавления спутниковой связи во время операций в Иране и Венесуэле, сообщила 15 октября The Wall Street Journal.
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