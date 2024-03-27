Украина рискует потерять еще больше территорий и солдат из-за сомнений Запада

МОСКВА, 27 марта, ФедералПресс. Украина может потерять еще больше территорий и опытных военных из-за преимущества России в области артиллерии и неопределенности по поводу помощи от Запада, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов.
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