"Wicker," a new romantic comedy-drama film starring Olivia Colman, Alexander Skarsgard and Peter Dinklage, opens in theaters in October.
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