Трамп заявил о приостановке введения пошлин на товары из Канады

Администрация США приостановит на 30 дней введение импортных пошлин в отношении товаров из Канады, чтобы заключить торговое соглашение с ней, заявил президент США Дональд Трамп 3 февраля в соцсети Truth Social.
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