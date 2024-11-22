100 Дорог
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100 Дорог

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Налоговая ужесточает контроль турбизнеса

Налоговая ужесточает контроль турбизнеса

Туристическому бизнесу следует подготовиться к более жесткому контролю со стороны налоговых инспекций, ведь с 1 января 2025 года организации и индивидуальные предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения, будут обязаны уплачивать НДС .

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