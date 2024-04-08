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Добрый Мир

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Economist: российские войска уничтожили в зоне СВО американские системы Patriot

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Вооруженные силы России уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства.

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