Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    как всегда подкинули за строптивость...надо сериалы смотреть...Задержанного с на...
  • Юрий Зубрин
    Говнюк родившийся от говнюка!"Единственная гар...
  • Юрий Зубрин
    Смотрю суды прямо действуют в интересах врагов России .А может именно в них и искать и в среде пограничников этих сам..."Там ему грозит д...

РИАН: Возле Кремля нашли апартаменты друга экс-замминистра Иванова за ₽250 млн

РИАН: Возле Кремля нашли апартаменты друга экс-замминистра Иванова за ₽250 млн

У фигуранта уголовного дела во взяточничестве была найдена огромная квартира в центре Москвы.У обвиняемого во взяточничестве по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина есть двухсотметровые апартаменты в историческом особняке возле Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вад Кук
Лишь бы на тормозах не спустили и Шойгу на амнистировали
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх