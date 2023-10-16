Новочеркасская художница нарисовала портреты тульских полицейских, погибших в Ингушетии

Новочеркасская художница Елена Сухорукова (ELENA KIRMIZI NAR) нарисовала портреты тульских полицейских Максима Алехина и Максима Родионова, которые весной погибли в контртеррористической операции в Ингушетии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии