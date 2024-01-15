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На строительство загородных отелей и бассейнов Свердловской области выделят еще 590 миллионов рублей

На строительство загородных отелей и бассейнов Свердловской области выделят еще 590 миллионов рублей

Свердловской области дадут еще 590 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Из них 372 миллиона получат бизнесмены на строительство 10 отелей и глэмпингов на 200 мест, а остальные средства направят на строительство круглогодичных бассейнов, создание новых маршрутов, поддержку событий и так далее.

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