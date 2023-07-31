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Канадский защитник «Амура» Ли: «Намерен получить российское гражданство в ближайшее время. Мне нравится в России»

— Менелл уже получил российское гражданство, скоро его наверняка получит Лайпсик. У тебя не было такой идеи? — Есть.

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