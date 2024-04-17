Уссурийские десантники уничтожили снайперскую группу и взяли в плен четверых боевиков ВСУ

Средствами объективного контроля подтверждена ликвидация опытного снайпера спецподразделения ВСУ и его группы прикрытия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Расчеты 82-мм минометов «Южной» группировки войск уничтожили пехоту ВСУ на Донецком направлении СВО
- Ударная группа армейской авиации ВКС успешно поразила подразделения ВСУ на Донецком направлении
- Расчет комплекса РЭБ «Красуха» группировки войск «Север» сорвал попытку ВСУ провести радиоэлектронную разведку позиций наших войск
Свежие комментарии