Моор назвал Якушева человеком, который знает все об Урале

Александр Моор назвал Владимира Якушева человеком, который знает все о Тюменской области и об Урале. Глава региона поздравил вновь назначенного первого заместителя председателя Совета Федерации РФ в своем telegram-канале.
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