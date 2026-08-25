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НОВОСТИ,СОБЫТИЯ,ЛЮДИ,ФАКТЫ

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США усиливают давление на членов НАТО за невыполнение оборонных обязательств

США усиливают давление на членов НАТО за невыполнение оборонных обязательств

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил о намерении Вашингтона ужесточить требования к странам-членам альянса, которые не выполняют согласованные стандарты по увеличению военных расходов.

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