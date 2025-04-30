В школах Тамбовской области прошли масштабные антитеррористические учения

В Тамбовской области прошли всероссийские антитеррористические учения в образовательных учреждениях. В тренировках приняли участие 407 школ, 19 колледжей и техникумов, 63 организации допобразования и 25 загородных лагерей региона.
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