Андрей Бочкарёв: Пять договоров с застройщиками о передаче городу соцобъектов заключены в декабре 2023 года

Реализация этих проектов будет производиться за счет внебюджетных источников Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о строительстве еще пяти образовательных учреждений на 2 050 мест.
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