В Киеве придумали, как не платить по долгам

Николай Большаков 20 июля 2024 г. Остаётся всё меньше времени до 1 августа – в этот день истекает срок действия соглашения о заморозке украинского долга, и у Киева есть только два пути: выплатить долги или объявить дефолт.
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