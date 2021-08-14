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Обновлён список ПО для предустановки на продаваемых в России гаджетах

Обновлён список ПО для предустановки на продаваемых в России гаджетах

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. Правительство РФ утвердило новый перечень российских программ для предустановки на продаваемых в стране смартфонах, компьютерах и умных телевизорах.

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