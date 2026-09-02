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Над Севастополем нейтрализованы три украинских беспилотника

Над Севастополем нейтрализованы три украинских беспилотника

Подразделения Вооружённых сил России отразили атаку украинских боевиков и нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата в небе над Севастополем.

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