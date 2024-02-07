Русская весна
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Русская весна

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«Госуслуги» на экспорт: сервис может появиться в дружественных странах

«Госуслуги» на экспорт: сервис может появиться в дружественных странах

Глава Минцифры России Максут Шадаев отметил, что Россия первой сделала платформу государственных услуг, освобождённую от любых закрытых продуктов.

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