«Госуслуги» на экспорт: сервис может появиться в дружественных странах

Глава Минцифры России Максут Шадаев отметил, что Россия первой сделала платформу государственных услуг, освобождённую от любых закрытых продуктов.
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