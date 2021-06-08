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Секретарь СНБО Украины: Путин блефует, заявляя о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток-2»

Секретарь СНБО Украины: Путин блефует, заявляя о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток-2»

С этого дня,все публикации по теме Украина будут только в журнале"Крокодил" В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) считают, что Путин блефует, заявляя о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

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