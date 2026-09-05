6ком шахта Калинина, Хлюпина в Донецке - 3 799 997 руб

Продается 6 ком по цене 2х ком Калининский район, ул. Хлюпина 14 , ориентир шахта Калинина, магазин АМБАР Цена 3 800 000 ₽ торг Этаж 2/2 Просторная квартира 100кв.
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