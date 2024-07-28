Белал – о реванше с Эдвардсом: «Через три года. Пусть он восстановится»

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«Я дам ему реванш через три года. Пусть он восстановится», – заявил чемпион UFC Белал Мухаммад. Напомним, Мухаммад победил Леона Эдвардса единогласным решением судей в главном поединке турнира UFC 304.