Калужский аэропорт закрыли из-за ледяного дождя

Ледяной дождь повлиял не только на работу наземного транспорта в Калужской области, но и на авиацию. Международный аэропорт Калуга 12 февраля будет закрыт до 12:00, сообщил сегодня министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
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