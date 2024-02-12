Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

38 подписчиков

Свежие комментарии

Калужский аэропорт закрыли из-за ледяного дождя

Калужский аэропорт закрыли из-за ледяного дождя

Ледяной дождь повлиял не только на работу наземного транспорта в Калужской области, но и на авиацию. Международный аэропорт Калуга 12 февраля будет закрыт до 12:00, сообщил сегодня министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх