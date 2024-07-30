В конгрессе США проведут два расследования покушения на Трампа

Конгрессмен-республиканец и бывший снайпер Кори Миллс заявил, что проведет «параллельное независимое расследование» покушения на президента Дональда Трампа после того, как не вошел в целевую группу палаты представителей для расследования покушения на Трампа, сообщил сам Кори Миллс 29 июля в социальной сети X.