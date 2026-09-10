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Регионы России

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Задержание украинца с дроном взрывчатки на границе Молдовы вызывает политические споры

Задержание украинца с дроном взрывчатки на границе Молдовы вызывает политические споры

Бывший президент Молдовы и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон сообщил о задержании украинского гражданина на молдавской границе с дроном, оснащённым взрывчаткой.

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