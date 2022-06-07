Военнослужащие 12-го ГУ МО России оказали гуманитарную помощь детям и многодетным семьям Донбасса

Военнослужащие 12-го ГУ МО России оказали гуманитарную помощь детям и многодетным семьям Донбасса

Гуманитарный груз был доставлен автомобильным транспортом 12-го ГУ МО России на военный аэродром Белая для загрузки в самолет и доставки в пункт назначения.

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