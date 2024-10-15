Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме не поддержали проект об альтернативе ЕГЭ

В Госдуме не поддержали проект об альтернативе ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен, или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

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