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«Забываю пароли и сюжеты книг»: почему у молодых возникают проблемы с памятью и что с этим делать

«Забываю пароли и сюжеты книг»: почему у молодых возникают проблемы с памятью и что с этим делать

Отвечает клинический психолог фото: maxbelchenko/Shutterstock/Fotodom.ru«Мне 28 лет, и я стала замечать за собой странную вещь.

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