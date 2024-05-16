В связи с беспорядками на острове Новая Каледония, Франция объявила чрезвычайное положение, ввела войска и временно заблокировала доступ к TikTok.
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В связи с беспорядками на острове Новая Каледония, Франция объявила чрезвычайное положение, ввела войска и временно заблокировала доступ к TikTok.
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