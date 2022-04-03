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“Не нужно клеветать на людей”, – Песков высказался об уехавшем из России Урганте, а Собчак не согласна

“Не нужно клеветать на людей”, – Песков высказался об уехавшем из России Урганте, а Собчак не согласна

В свежем интервью каналу «Беларусь 1» Дмитрий Песков назвал сбежавшего из России Ивана Урганта большим патриотом и призвал общественность не записывать его в «пятую колонну» раньше времени.

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