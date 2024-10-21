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Песков: в Молдавии многие не являются сторонниками Санду

Песков: в Молдавии многие не являются сторонниками Санду

Как подчеркнул в беседе с журналистами в понедельник, 21 октября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в Молдавии многие не поддерживают идеологию президента республики Майи Санду.

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