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Госсекретарь США объявил посла ЮАР персоной нон грата

Госсекретарь США объявил посла ЮАР персоной нон грата

Американский госсекретарь Марко Рубио 14 марта объявил посла Южно-Африканской Республики в США Эмрахима Расула персоной нон грата и обвинил его в ненависти к государству и американскому президенту Дональду Трампу.

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