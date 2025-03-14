Госсекретарь США объявил посла ЮАР персоной нон грата

Американский госсекретарь Марко Рубио 14 марта объявил посла Южно-Африканской Республики в США Эмрахима Расула персоной нон грата и обвинил его в ненависти к государству и американскому президенту Дональду Трампу.
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