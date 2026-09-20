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Царьград

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Главное за ночь 20 сентября: атака на Москву, двое погибших

Главное за ночь 20 сентября: атака на Москву, двое погибших

Силы русской противовоздушной обороны отразили массированную атаку дронов. В ночь на воскресенье, 20 сентября 2026 года, регионы России подверглись очередной массированной атаке украинских беспилотников.

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