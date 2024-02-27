Польша пригрозила расширить запрет на импорт украинских товаров

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может исключить расширения национального запрета на импорт украинского зерна на другие продукты, если Европейский Союз не примет меры по защите рынков блока.
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