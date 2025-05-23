Мы - свет: для выпускников Салехарда 24 мая прозвенит последний звонок

Единая торжественная линейка соберет под сводами Ледового дворца всех выпускников 11-х классов. Весенний праздник чувств, слёз радости и гордости за школьные успехи украсит торжественно-поэтическая программа.
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