Китайский город Ордос проводит грандиозное световое шоу в Китае и за рубежом

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Китайский город Ордос провел грандиозное световое шоу в 10 городах первого уровня, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, а на достопримечательностях центрального делового района были изображены китайские иероглифы «Теплый город Ордос приветствует вас».