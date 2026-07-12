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Аргументы и Факты

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Зеленский ответит за все в Европе: блуждающие дроны атакуют НАТО

Зеленский ответит за все в Европе: блуждающие дроны атакуют НАТО

В Черном море недалеко от Румынии уничтожили украинские морские дроны.Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.

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