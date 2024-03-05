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Последняя из семьи Галкина* сбежала из Москвы в Европу

Последняя из семьи Галкина* сбежала из Москвы в Европу

Племянница иноагента Максима Галкина* Алина вновь напомнила о себе в личном блоге. Оказывается, будущая певица переехала из Москвы в Европу, и она последняя из всей семьи, кто эмигрировал после начала СВО.

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