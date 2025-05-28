Лавров назвал «спусковой крючок» конфликта на Украине

Политика как она есть

Линия на затягивание Украины в НАТО стала «спусковым крючком» конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.