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Политика как она есть

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Лавров назвал «спусковой крючок» конфликта на Украине

Лавров назвал «спусковой крючок» конфликта на Украине

Линия на затягивание Украины в НАТО стала «спусковым крючком» конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.

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