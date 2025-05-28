Лавров назвал «спусковой крючок» конфликта на Украине

Линия на затягивание Украины в НАТО стала «спусковым крючком» конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.
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